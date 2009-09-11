Националисты принесли к памятнику Дзержинскому венок колючей проволоки

В Запорожье ко дню рождения Феликса Дзержинского представители украинских националистических организаций возложили к памятнику этому деятелю коммунистического режима венок из колючей проволоки, обвитый черной лентой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облорганизации Организации Украинских Националистов, мероприятие было организовано ОУН, Всеукраинской организацией “Тризуб” им. Степана Бандеры и ВО “Свобода”. Также в акции принял участие Казацкий курень им. Нестора Махно.

После “возложения” венка возле памятника, который стоит на площади Воли, состоялся небольшой митинг.

“Этот памятник простоит еще недолго, его или снимет власть,... или сам разгневанный народ”, – сказал, в частности, во время выступления глава Запорожской городской организации ОУН Артем ЦЫГАНОК.

Справка. Феликс Эдмундович Дзержинский (11 сентября 1877 - 20 июля 1926) - по происхождению польский дворянин, профессиональный революционер, советский государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель ВЧК, один из организаторов «красного террора».