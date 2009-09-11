23 первых секретаря обкомов СПУ из 27 не поддержали союз с Симоненко

Большинство членов политсовета Социалистической партии Украины высказываются за поддержку Сергея ТИГИПКО на следующих президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщил один из участников сегодняшнего заседания политсовета Соцпартии.

В частности, отвечая на вопрос, как в СПУ относятся к идее объединения левых сил перед президентскими выборами, в частности с Компартией Украины, собеседник агентства отметил, что на сегодняшнем заседании политсовета позиция 23-х первых секретарей обкомов СПУ из 27 была такой, что они “не поддерживают союз с СИМОНЕНКО” (лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО – УНИАН).

Вместо этого, по словам собеседника УНИАН, большинство членов политсовета высказались за поддержку на президентских выборах Сергея ТИГИПКА.

Как сообщал УНИАН, завтра, 12 сентября, в Киеве Социалистическая партия Украины проведет свой 15-й съезд, на котором, среди прочего, будет обсуждаться вопрос о формате и принципах участия партии в президентских выборах и в выборах других уровней.

Съезд будет проходить в закрытом режиме.