Ставнийчук собралась в отставку из-за конфликта с Ульянченко?

Заместитель главы секретариата президента Марина Ставнийчук собралась в отставку.

По информации "Украинской правды",об этом Ставнийчук объявила во время одного из совещаний в секретариате президента.

Источники утверждают, что у Ставнийчук произошел конфликт с главой секретариата Верой Ульянченко по поводу подчинения Главной государственно-правовой службы секретариата президента.

Упомянутая служба до сих пор была сферой компетенции Ставнийчук, тогда как Ульянченко пыталась забрать ее под себя.

В таком случае Ставнийчук теряла влияние в секретариате.

"Украинская правда" обратилась к Ставнийчук за официальным комментарием, по состоянию на 17 часов получить его не удалось.