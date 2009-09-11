Ставнийчук собралась в отставку из-за конфликта с Ульянченко?
18:16, 11 сентября 2009Политика
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Заместитель главы секретариата президента Марина Ставнийчук собралась в отставку.
По информации "Украинской правды",об этом Ставнийчук объявила во время одного из совещаний в секретариате президента.
Источники утверждают, что у Ставнийчук произошел конфликт с главой секретариата Верой Ульянченко по поводу подчинения Главной государственно-правовой службы секретариата президента.
Упомянутая служба до сих пор была сферой компетенции Ставнийчук, тогда как Ульянченко пыталась забрать ее под себя.
В таком случае Ставнийчук теряла влияние в секретариате.
"Украинская правда" обратилась к Ставнийчук за официальным комментарием, по состоянию на 17 часов получить его не удалось.
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