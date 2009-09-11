Ющенко - Юлии Тимошенко: зачем вы солгали обществу?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров предоставить доказательства коррупционных действий бывшего министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и бывшего министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил, открывая сегодня очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО отметил, что правительство недостаточно внимания уделяет борьбе с коррупцией и преступностью. Вместе с тем он напомнил основания для отставки некоторых бывших министров. В частности, В.ЮЩЕНКО спросил, за что был уволен экс-министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ, и, сам же, на него отвечая, сказал – за коррупцию.

При этом Президент призвал премьер-министра, которая ранее выдвинула такие обвинения в адрес Ю.ЕХАНУРОВА, «положить на стол доказательства этого». «Зачем вы солгали обществу?» - спросил В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что такие же обвинения были выдвинуты и экс-министру транспорта И.ВИНСКОМУ.

В.ЮЩЕНКО назвал подобные действия премьер-министра антиукраинскими, отметив, что таким образом безосновательно были освобождены от своих должностей руководители, которые действительно занимали государственную позицию.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании Кабинета министров было заявлено об установлении многочисленных случаев нарушений Ю.ЕХАНУРОВЫМ действующего законодательства. В частности, речь шла о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Позже Кабмин зарегистрировал в ВР проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины, и 5 июня он был освобожден.

И.ВИНСКОГО премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила в попытках использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. ВР уволила И.ВИНСКОГО 23 июня.