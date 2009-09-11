Треть украинцев не пойдет выбирать Президента из принципа?

16:04, 11 сентября 2009
Политика
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«Левый берег» достал закрытую социологию

Почти треть избирателей принципиально не намерены принимать участие в выборах Президента Украины и количество таких неуклонно растет.

Об этом со ссылкой на последние данные закрытой социологии штабов двух основных претендентов на президентский пост – Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА – пишет сегодня газета «Левый берег» в статье под заголовком «Балога и Медведчук – технические кандидаты Тимошенко, Ющенко – Януковича».

Как отмечает газета, «последняя закрытая социология двух главных штабов показывает: количество тех, кто принципиально не намерен воспользоваться правом голоса, а также – тех, кто собирается проголосовать против всех, неуклонно растет. По пессимистичным подсчетам, заведомо «утраченных» избирателей – 32%. По оптимистичным – 24%, что, в общем, тоже немало. Переубедить надеются максимум 6% «разочарованных».

Как выяснилось, наиболее пассивный избиратель – у «регионалов», пишет «ЛБ». Явку сторонников «бело-голубых» прогнозируют, как минимум, на 16% меньше, чем в последнюю кампанию. И это пока только в первом туре. Таким образом, «конкурентное преимущество» В.ЯНУКОВИЧА перед Ю.ТИМОШЕНКО – математическое превосходство «бело-голубого» электората над демократическим, нивелируется.

Как пишет газета, пассивность электората плюс низкая явка, спрогнозированная внутриштабной социологией, поколебали уверенность «регионалов» в 33–34% В.ЯНУКОВИЧА в первом туре, имевшуюся у них еще месяц назад. Теперь они называют другую цифру – 28%. Да и то очень аккуратно – в форме допущения.

«Неудивительно: эта самая социология простора для оптимизма не оставляет». «Левый берег» приводит показатели по ключевым регионам: «в городе Львове Виктор ЮЩЕНКО забирает 16%, Ю.ТИМОШЕНКО – 15%, Арсений ЯЦЕНЮК – 13%, Олег ТЯГНИБОК – 10%, В.ЯНУКОВИЧ – 7%, Владимир ЛИТВИН с Анатолием ГРИЦЕНКО – по 5%, Сергей ТИГИПКО – 4%. Если к городу прибавить еще и область, в сумме получится: В.ЮЩЕНКО – 13%, Ю.ТИМОШЕНКО – 20%, В.ЯНУКОВИЧ – 5,5%, О.ТЯГНИБОК – 11%, А.ЯЦЕНЮК – 9%, С.ТИГИПКО – 3%, у В.ЛИТВИНА с А.ГРИЦЕНКО – прежние 5%.

В Киеве «ситуация парадоксальная»: Ю.ТИМОШЕНКО – 22%, А.ЯЦЕНЮК – 12%, В.ЯНУКОВИЧ – 11%, А.ГРИЦЕНКО – 7%, В.ЛИТВИН – 6,5%, С.ТИГИПКО с В.ЮЩЕНКО – по 2%.

В Полтаве не менее характерно: Ю.ТИМОШЕНКО – 27%, А.ЯЦЕНЮК – 11%, В.ЯНУКОВИЧ – 10%, В.ЛИТВИН – 7%, В.ЮЩЕНКО – 4%, С.ТИГИПКО – 3%, А.ГРИЦЕНКО – 2%.

«При переводе в абсолютные показатели получается следующее: если, допустим, «регионалы» планировали в Луганске взять 800–900 тыс., то возьмут в лучшем случае 500. В Донецке – не больше 60% голосов, в Крыму – не более 30% (виной чему не только раскол в среде местных «бело-голубых» и конкуренция со стороны коммунистов и Наталии ВИТРЕНКО, но и повышенная в последнее время активность пророссийских организаций)», - пишет издание.

Конечно, очень многое зависит от качества работы команд кандидатов на местах – по разным регионам она, естественно, отличается. К тому же, цитируемый опрос «обозревал» шансы не всех игроков – так, позиции коммунистов-социалистов, обещающих представить единого кандидата, вообще не учитывались.

Вместе с тем, газета обращает внимание на то, что преимущественно сельский электорат Центральной Украины, ранее «закрепленный» за коммунистами и социалистами, потом ненадолго «перешедший» к В.ЛИТВИНУ, теперь начал примерно пропорционально распределяться между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ. А.ЯЦЕНЮК «урожай» в центре страны собирает только в городах, в селах его вообще не воспринимают. Тогда как Ю.ТИМОШЕНКО, уже предложившая селу четкую комплексную программу, имеет все шансы перетянуть эту часть «электорального одеяла» на себя, отмечает «ЛБ».

 

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