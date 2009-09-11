Ударит ли Янукович кулаком по столу?

В Украине уже выделились четыре группы кандидатов на пост Президента Украины. Об этом заявил директор Киевского Института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в ИА «Новый мост» (г. Днепропетровск).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, эксперт охарактеризовал основных претендентов на пост Президента Украины на ближайших выборах.

По словам К.БОНДАРЕНКО, нынешняя политическая ситуация в стране характеризуется несколькими моментами, в частности тем, что уже практически выделились четыре группы кандидатов в Президенты. Первая группа – это основные конкуренты – Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. Основная борьба будет разворачиваться именно между ними, при этом сегодня их шансы на победу равны, отметил эксперт. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ за счёт оппозиционности удерживает незначительный перевес над Ю.ТИМОШЕНКО, но премьер демонстрирует лучшую технологическую готовность и склонность к наращиванию электоральной поддержки.

Вторая группа, которую выделил политолог, – это политики, использующие президентскую кампанию для более приземлённых целей, рассчитывающие на получение тех или иных постов в исполнительной системе власти или в местном самоуправлении. Это - Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ и т.д. Третья группа – технические кандидаты, оттягивающие голоса у основных кандидатов. Четвёртая группа, которую выделил К.БОНДАРЕНКО, – «это люди с болезненными политическими амбициями и с не совсем адекватным восприятием действительности. Правда, грани между второй, третьей и четвёртой группами – довольно условны и размыты».

Характеризуя основных претендентов на пост главы государства, К.БОНДАРЕНКО отметил, что «В.ЯНУКОВИЧ слишком статичен. Он превратился в символ политического Востока Украины и пользуется своей монополией в политической среде, будучи основным репрезентантом политической концепции Восточной Украины. Но он постепенно оторвался от восточных корней. Его ошибка в том, что он делает ставку на партийные структуры и на руководителей партийных организаций, не понимая, что внутренний кризис в Партии регионов грозит ему электоральными неприятностями».

По словам эксперта, «выход для В.ЯНУКОВИЧА – в активизации фактора Оппозиционного правительства в противовес фактору Партийного проекта. Если завтра В.ЯНУКОВИЧ войдёт в сессионный зал, ударит кулаком по столу и скажет: «Хватит блокировать! Всем работать!», - это вызовет недовольство в партийных рядах, но в то же время повысит рейтинг В.ЯНУКОВИЧА как кандидата в Президенты. Но его беда в том, что он вряд ли сможет пойти на такой шаг. Он слишком ценит своё детище – Партию регионов, чтобы пожертвовать ею даже ради повышения рейтинга».

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО напоминает К.БОНДАРЕНКО «политика типа Сальвадора Альенде». «В своё время народное правительство Альенде в Чили столкнулось с тем, что проамерикански настроенные чилийские олигархи начали фактическую акцию саботажа – игру на курсе валют, спекуляции в сфере ценовой политики, провоцирование «бунта пустых кастрюль» и т.д. Как результат – возник переворот генерала Пиночета (некогда соратника Альенде). «Чилийское чудо», приписываемое Пиночету, стало следствием того, что те же проамерикански настроенные олигархи попросту прекратили саботажные акции и вернули «кризисную» экономику к нормальной жизни. ТИМОШЕНКО сегодня готовит такой же сценарий», - заключил К.БОНДАРЕНКО.