Заместитель Стельмаха сформулировал причину отставки

Заместитель главы Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО сегодня подаст заявление об отставке.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«В связи с моим несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению числа неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения, согласно абзацу третьему закона о государственной службе, подаю в отставку», - сказал А.САВЧЕНКО