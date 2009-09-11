Фронт перемен: Тимошенко использует Луценко для давления на НБУ

Во “Фронте перемен” считают, что правительство “использует” министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО для давления на Национальный банк Украины.

Об этом заявил заместитель главы совета гражданской инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен” Андрей ПЫШНИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ПЫШНИЙ заявил, что “использование министра внутренних дел для давления правительства на НБУ подтверждает серьезность проблем в бюджетной сфере”. “Действия Юлии ТИМОШЕНКО в отношении Нацбанка всегда сводились к получению дополнительных ресурсов, но сейчас используются все более жесткие методы достижения цели”, - добавил А.ПЫШНИЙ.

Он отметил, что “угрозы главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО возбудить уголовные дела против руководителей НБУ означают, что для выполнения своих предвыборных обещаний правительству Юлии ТИМОШЕНКО нужна новая порция ничем не обеспеченных денег”. “Если бы Ю.ЛУЦЕНКО действительно хотел остановить коррупцию в высших эшелонах украинской власти, он провел бы аресты и воздержался бы от комментариев на время следствия”, - убежден А.ПЫШНИЙ.

Вместе с этим он заявил, что “БЮТ пытается подчинить себе рынок рефинансирования и окончательно потеснить на нем НБУ, полномочия которого в последнее время и так очень сократил Совет с подачи Кабинета министров”. По мнению А.ПЫШНОГО, можно сформулировать длинный список претензий к руководству НБУ, однако в любом случае нельзя ставить под сомнение саму ценность независимости Нацбанка для всего общества.

Заместитель главы совета гражданской инициативы “Фронт перемен” также считает, что правительство хочет иметь контроль над деньгами и всех экономических субъектов, и населения. “Давайте спросим у вкладчиков, которые до сих пор не могут снять деньги со своих замороженных депозитов, хотят ли они, чтобы за сохранение их денег отвечала ТИМОШЕНКО?”, - отметил он.

По мнению А.ПЫШНОГО, отсутствие “надлежащей реакции основных политических сил в стране на усиление давления Кабинета министров на центральный банк говорит о том, что современная элита не осознает рисков, связанных с тем, что правительство получит директивное влияние на НБУ”.

“Если Кабмин достигнет своего, то, кроме роста цен на 14%, по подсчетам МВФ, уже в этом году страну могут втянуть в масштабный передел собственности, который будет происходить за счет упрощенного доступа к бюджетным и кредитным ресурсам однопартийцев ТИМОШЕНКО, – подчеркнул он.

А.ПЫШНИЙ убежден, что “громкие заявления Юрия ЛУЦЕНКО направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинцев от провальной экономической политики Кабинета министров”. По его словам, “побочным эффектом этой борьбы за государственные деньги, которые пойдут на избирательную кампанию БЮТ, станет дополнительный отток капитала из страны, который только усилит девальвационное давление на гривню”.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов для возбуждения уголовных дел против высших должностных лиц Национального банка Украины.

10 сентября следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первого заместителя председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА.