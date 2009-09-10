Ющенко считает, что Тимошенко не денег не хватает, а совести

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает всех присоединиться к учрежденному им движению в поддержку украинского книгоиздания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на торжественном открытии 16-го Международного форума издателей во Львове.

«Я призываю совместно со мной, совместно с президентом Форума издателей Александрой КОВАЛЬ поддержать украинское книгоиздание, украинскую книгу. Мы находимся еще среди наводнения, но нашим ковчегом будут люди, которые возьмут в руки украинскую книгу, поддержат ее», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Подчеркнув, что Львовский форум «давно уже стал событием общенациональным», Президент Украины, вместе с тем, констатировал, что мероприятие имеет недостаточное финансирование со стороны правительства.

По его словам, нынешнее правительство финансирует украинское книгоиздание так, что об этом стыдно говорить.

«В прошлом году на закупку украинских книг в библиотеки было потрачено 28 млн. грн. В этом году правительство выделило только 1,2 млн. грн. Это цифра, о которой стыдно говорить», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что финансирование украинского книгоиздания - «это не проблема финансов, это проблема совести».

«На два совещания сельских председателей было потрачено 25 млн. грн, а на финансирование украинской книги – 1,2 млн. грн. Еще раз подчеркиваю: не в финансах проблема, а в совести», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь президент Форума издателей А.КОВАЛЬ отметила, что В.ЮЩЕНКО является первым Президентом Украины, который посещает книжную ярмарку.

«Сегодня имеем хороший пример для народа Украины, для правительственных чиновников Украинского государства. Впервые Президент на форуме украинской книги. Сегодня впервые приехал на национальную книжную ярмарке и министр культуры Украины Василий ВОВКУН», - отметила А.КОВАЛЬ.

Впервые Форум издателей во Львове состоялся в 1994 году. На нем присутствовали 58 участников, около 5 тысяч посетителей.

В этом году на форуме присутствует свыше 160 писателей из разных стран. Планируется, что форум посетит около 65 тыс. человек.