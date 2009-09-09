Литвин: Партия регионов уже считает себя победителем

Завтра закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины" будут опубликован в газете «Голос Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал в эфире радио «УР-1» в программе «Откровенно и вслух».

По словам В.ЛИТВИНА, угрожая не подписать упомянутый закон, он пытался «таким образом вынудить депутатов, которые блокируют (работу парламента), одуматься».

Спикер подчеркнул, что в первую очередь этот закон «нужен Партии регионов, потому что они уже считают себя победителями».

В то же время он отметил, что вынужден был подписать изменения к закону о выборах главы государства, ведь в соответствии с Конституцией Украины, если Президент не подписывает закон после преодоления вето и возвращает его в парламент без подписи, то председатель Верховной Рады обязан его подписать.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, он решил подписать закон о выборах Президента после консультации с юристами, которые отметили, что Центральная избирательная комиссия за 130 дней до начала избирательного процесса должна провести ряд мероприятий.

«Если не будет подписан или будет подписан позже (закон – УНИАН), то в ходе избирательной кампании, или после завершения выборов это могло бы служить основанием для определенных судебных процессов», - сказал спикер.

Он подчеркнул, что не хочет создавать основания для обвинений в срыве избирательного процесса.

В.ЛИТВИН напомнил, что вчера подписал соответствующее распоряжение об обнародовании данного закона, и он был обнародован на сайте ВР.

Спикер сообщил, что завтра изменения в закону о выборах главы государства будут опубликованы в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины" был принят Верховной Радой Украины 24 июля 2009 года.

18 августа Президент вернул в ВР закон со своими предложениями.

21 августа парламент, рассмотрев предложения главы государства, повторно принял отмеченный закон с преодолением вето Президента. За это решение проголосовало 325 народных депутатов Украины. 25 августа 2009 года закон был направлен на подпись Президенту Украины.

Однако, 2 сентября Президент Украины вернул закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины" в Верховную Раду без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью председателя ВР в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.