Литвин предлагает голосовать приседаниями или подпрыгиваниями

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает разблокировать трибуну и в порядке регистрации законопроектов о повышении социальных стандартов проводить голосование. А в случае, когда не будет результативного голосования, снова собраться для поиска компромисса, добавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что голосование можно проводить в тайном режиме, во избежание давления на народных депутатов Украины. Он признал, что на сегодня существует «давление на депутатов от коалиции».

В то же время он добавил, что такое же давление осуществляется и на депутатов от Партии регионов.

По его словам, можно договориться о любом способе голосования. «Хотите - будет голосование путем вставания, приседания, подпрыгивания», - добавил В.ЛИТВИН.