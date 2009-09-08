Тимошенко попросит у Путина новый кредит?

На октябрьской встрече между премьер-министрами Украины и России Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным в Харькове будет обсуждаться возможность выдачи кредита Киеву. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на анонимные источники как в России, так и на Украине. По данным российских источников, речь может идти о сумме в 1,5-2 миллиарда долларов.

Официально информация о возможной выдаче кредита пока не подтверждена. По словам заместителя министра финансов России Дмитрия Панкина, решение о выделении средств Украине еще не принято.

"Ведомости" пишут, что Россия не хотела бы давать кредит "Нафтогазу" даже под государственные гарантии - в Москве настаивают, чтобы заемщиком было правительство Украины. По данным газеты, желание кредитовать правительство соседней страны уже выразили несколько российских банков, в том числе и частные. При этом кредит Украине может быть выдан в консорциуме с западными финансовыми организациями.

Лента.ру