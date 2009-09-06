Янукович назвал эмоциональным заявление Литвина о самороспуске

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал эмоциональной заявление председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА о возможности самороспуска парламента.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

Отвечая на вопрос «Как вы восприняли слова ЛИТВИНА, что лучше либо работать, либо самораспуститься?» В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Я считаю, что это эмоции».

«Что на него так повлияло, я не знаю», - прибавил он.

При этом лидер Партии регионов объяснил, что В.ЛИТВИН является «опытным политиком, и он хорошо понимает, что в ситуации, в которой находится наша страна, сегодня последующая дестабилизация невозможна».