Ющенко: измененная Конституция позволит навести порядок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что предложенная им Конституция Украины даст возможность навести порядок и возобновить права и свободы для всех украинцев.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государства заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«В своем проекте Конституции я высказался относительно того, что мы должны сделать, чтобы иметь стабильную, демократическую страну с честно сформированной властью... Я руководствовался изменениями и дополнениями, которые работают на украинского человека», – сказал В.ЮЩЕНКО. Украине сегодня нужная Конституция, которая «гарантирует демократию, а значит – независимость», отметил он.

Во время интервью Президент ответил на вопрос относительно ситуации с падением курса национальной валюты.

Отдельное внимание также было уделено вопросу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание правительства на необходимость выполнения обязательств, взятых на себя в сотрудничестве с МВФ. Вместо этого, эксперты МВФ анализируют состояние дел в Украине и видят, что получают обещания вместо действий.

«Я думаю, что в миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, есть абсолютно корректные основания, в том числе правовые, – прийти к выводу, что пять из шести предыдущих соглашений украинское правительство не выполнено», – отметил В.ЮЩЕНКО. «Я призывал правительство сделать все, чтобы взятые на себя обязательства были выполнены, и как угодно нужно добиться, чтобы мы не вышли из программы МВФ», – отметил глава государства.

Основная часть интервью выйдет на телеканале в воскресенье, 6 сентября, в программе «Подробности недели» в 20.00.