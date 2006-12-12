Пиночет завешал кремировать свое тело, чтобы могилу не осквернили

В Чили во вторник пройдут похороны бывшего диктатора страны Аугуста Пиночета.

Официальные власти Чили заявили, что Пиночету будут отданы воинские почести только как командующему Сухопутными войсками, а не как экс-президенту. Трехдневный национальный траур в Чили не был объявлен.

В связи с кончиной Пиночета приспущены национальные флаги только в воинских частях и военных учреждениях.

Согласно последней воле Пиночета, после траурного богослужения, которое пройдет в полдень (18.00 мск) в часовне столичной военной академии, тело экс-диктатора будет кремировано.

Как сообщил журналистам младший сын бывшего диктатора Марко Антонио Пиночет: "Это была последняя воля отца. Он не хотел, чтобы его могила подвергалась осквернению".

Родственники и близкие покойного обратились с просьбой к властям, чтобы ни один правительственный чиновник не принимал участие в траурных церемониях.

В обращении говорится, что семья Пиночета рассчитывает на благородство властей, и надеется, что правительственные чиновники воздержатся от участия в похоронах. "Мы не хотим проявлений лицемерия. Похороны должны пройти тихо и спокойно", - указывается в обращении.

РИА новости