У Ющенко говорят, что 99% обещаний Тимошенко регионам - “на бумаге”

Результаты анализа свидетельствуют, что 99% обещаний премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО представителям местного самоуправления не выполнены и остаются “на бумаге”.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом свидетельствует анализ, проведенный главной службой обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров СП.

“Накануне широко анонсированного на субботу, 5 сентября, совещания с более чем 10 тысячами председателей сельских и поселковых советов под председательством премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Секретариате Президента Украины проанализировано состояние выполнения руководителем правительства обязательств, которые были даны представителям местной власти на протяжении февраля-июля с.г.”, - говорится в сообщении.

Так, анализ обещаний главы правительства, данных на общем собрании Ассоциации городов Украины (АМУ) 20 февраля показал, что ни одно из них не выполнено. А именно, не введена должность вице-премьер-министра по региональной политике и вопросам ЖКХ, не продлены полномочия мэров действующей каденции, не разработан законопроект о выборах депутатов местных уровней с введением «открытых» списков, который бы предусматривал ответственность политических сил, а не отдельных депутатов за ситуацию в регионах.

Не проводятся совместные встречи правительства и АГУ каждые две недели, а также не выполняется обещание учитывать каждое предложение Ассоциации в постановлениях Кабмина. Больше того, ряд постановлений правительства по расчетам за природный газ через предоставление коммерческими банками кредитов местным администрациям для предприятий теплокоммунэнерго, подчеркнули в СП, АГУ расценила как попытку замаскировано осуществить давление на органы местного самоуправления и выступила с соответствующим заявлением.

Еще ряд данных премьер-министром обещаний во время этого мероприятия, как свидетельствует анализ Секретариата главы государства, вообще не выполнены или выполнены частично.

Во время Всеукраинского совещания по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов с участием сельских, поселковых председателей 23 мая, говорится в сообщении, премьер-министр обещала и не предоставила средств, полученных от продажи части квоты на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу, на реконструкцию и модернизацию котельных. Не выполнено обещание относительно изменения Бюджетного кодекса - до 2010 года направить в местные бюджеты 100% налога на землю, транспортного сбора, сбора за загрязнение окружающей среды и 10% от планового налога на прибыль, 50% перевыполнения установленного плана предприятий, которые находятся в сельских и поселковых населенных пунктах.

Лишь частично выполнено обещание о введении моратория на проведение проверок деятельности сельских и поселковых советов, их исполнительных органов и должностных лиц.

Во время Всеукраинской конференции малых городов 6 июля премьер-министр пообещала содействие в присвоении г. Украинка Обуховского района Киевской области статуса города областного значения. Правительством принято постановление, которым предусмотрено обратиться в Киевский облсовет (из 114 депутатов 60 - от БЮТ – СП) с просьбой безотлагательно рассмотреть соответствующие предложения и подать в Верховную Раду. На сегодняшний день в парламенте такое представление не зарегистрировано, подытоживают в Секретариате главы государства.