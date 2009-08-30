В Польше возмущены провокацией российской разведки

Польские историки опровергают информацию Службы внешней разведки России о сотрудничестве польского государственного деятеля времен Второй Речи Посполитой Юзефа Бека с немецкими спецслужбами.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом историки заявили, комментируя соответствующую информацию, размещенную на сайте СВР Российской Федерации.

«Это свинство, обычная ложь и сталинская пропаганда», - сказал историк Анджей ФРИШКЕ в эфире программы 24 Godziny на телеканале TVN.

Он отметил, что история в современной России стала политическим инструментом.

«Исходят из того, что можно наврать и этого никто не опровергнет», - сказал А.ФРИШКЕ.

Журналист, историк Дариуш БАЛИШЕВСКИЙ назвал обнародованную СВР РФ информацию «обычной провокацией», напомнив, что Ю.Бека обвиняли в сотрудничестве с немцами еще во времена Советского Союза.

Оба историка назвали «бессмысленной» серьезную дискуссию на тему «сенсационных материалов» российских разведчиков, заметив, что нельзя оставить без ответа это дело, если о нем вспомнит во время своего визита в Польшу 1 сентября глава правительства России Владимир ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Польши Яцек НАЙДЕР заявил, что МИД очень возмущен обвинением польского государственного деятеля Юзефа Бяка (1894-1944) в том, что он был агентом Германии.

Справка УНИАН. 1 сентября в Гданьске состоятся мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине начала Второй мировой войны, в которых примут участие главы правительств из почти 20 стран, среди которых В.ПУТИН и канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ.

Визит В.ПУТИНА в Польшу чрезвычайно важен для главы польского правительства Дональда ТУСКА, который обещал улучшить польско-российские отношения.

Некоторые эксперты замечают, что россияне могут умышленно обоострять ситуацию в канун визита В.ПУТИНА в Польшу с тем, чтобы в последний момент его отменить.

По данным польских медиа, Служба внешней разведки РФ 29 августа на своем сайте обнародовала информацию о том, что вице-премьер польского правительства, глава МИД Второй Речи Посполитой Юзеф Бек был агентом немецких спецслужб, а премьер в изгнании Станислав Миколайчик – британским агентом.

На этой неделе в российских СМИ появлялись публикации, в которых журналисты и историки обвиняли Польшу в том, что они первыми начали сотрудничать с гитлеровской Германией и пытались договориться с ней совместно напасть на Советский Союз.