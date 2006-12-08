ГПУ не объявляла в розыск Червоненко

Генеральная прокуратура Украины опровергает информацию, которая появилась в отдельных Интернет-СМИ, об объявлении в розыск председателя Запорожской облгосадминистрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО в связи с инцидентом в Кабинете Министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ее сотрудников, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины не давало каких-либо распоряжений прокуратуре Запорожской области об осуществлении ею соответствующих процессуальных действий в отношении Е.ЧЕРВОНЕНКО.

В то же время в пресс-службе сообщили, что в 20-х числах ноября следователь Генпрокуратуры, который ведет дело, возбужденное в отношении Е.ЧЕРВОНЕНКО, направил в прокуратуру Запорожской области письмо с просьбой вручить Е.ЧЕРВОНЕНКО лично повестку, чтобы он приехал в Киев для дачи объяснений по делу.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, после получения этой повестки Е.ЧЕРВОНЕНКО был у следователя и ответил на вопросы, которые интересуют следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня Е.ЧЕРВОНЕНКО также заявил, что не получал никаких вызовов из Генеральной прокуратуры в связи с инцидентом в Кабинете Министров.

Справка УНИАН. 26 сентября сотрудник управления Госохраны не пропустил Е.ЧЕРВОНЕНКО в приемную премьер-министра, после чего губернатор якобы его ударил. 10 ноября в отношении Е.ЧЕРВОНЕНКО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, который находится при исполнении служебных обязанностей").

10 ноября генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил на пресс-конференции в Киеве, что Е.ЧЕРВОНЕНКО, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту инцидента с сотрудником госслужбы охраны, не является к следователю для дачи показаний.