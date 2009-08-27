Военные ЧФ РФ выставили блокпост возле объекта Минобороны Украины

Судебные исполнители Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в городе Севастополе вчера во второй половине дня были остановлены военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации „при попытке выполнить решение Хозяйственного суда города Севастополя о передаче створного знака (гидрографического объекта) в районе Херсонесского маяка в собственность Украины”. Об этом сегодня сообщила телерадиокомпания Военно-морских Сил Украины „Бриз”.

По информации флотских журналистов, створный знак находится вблизи Государственного океанариума Министерства обороны Украины „и поэтому на въезде на его территорию из числа морских пехотинцев ЧФ РФ был выставлен блокпост”. ТРК утверждает, что российские военнослужащие „длительное время не пропускали в дельфинарий (то есть в океанариум - УНИАН) гостей Севастополя, приехавших для прохождения в Государственном океанариуме Министерства обороны Украины курса дельфинотерапии”.

„Командование ЧФ РФ в очередной раз проигнорировало действующее законодательство Украины в отношении использования гидрографических объектов”, - делает вывод „Бриз”.