Россияне своего президента не понимают, но поддерживают (опрос)

Большинство опрошенных россиян (64%) поддерживают решение президента РФ Дмитрия Медведева отложить приезд российского посла в Украину, говорится в опубликованном в среду опросеВсероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако при этом также больше половины россиян (55%) не смогли назвать причин, по которым президент РФ принял такое решение.

Антироссийский курс руководства Украины в качестве причины назвали 27%, другие 8% полагают, что это продолжение газового конфликта, а еще 6% считают, что это наказание Украине за ее неблагодарное поведение. Обвинили политическую неразбериху в Украине 2% опрошенных и столько же просто не видят смысла в нахождении там посла, который ничего не решает. Лишь 1% считает, что решение Медведева - это попытка повлиять на предстоящие президентские выборы.

Указ о назначении Михаила Зурабова послом РФ на Украине был подписан президентом еще 5 августа, напоминает РИА "Новости", но 11 августа Медведев направил открытое послание украинскому коллеге, в котором назвал политику Украины в годы президентства Виктора Ющенко отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией, а также уведомил о решении пока не направлять в Украину нового посла.

Отрицательно относятся к такому решению 10% респондентов. Затруднились ответить 26%.

При этом 40% считают, что Россия должна политически и финансово поддерживать пророссийские силы в Украине, так как это позволит лучше защитить там ее интересы. Противоположного мнения придерживаются 34%. По их мнению, по-настоящему пророссийских сил там нет, и нужно работать с той властью, которую выберут сами украинцы.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-23 августа 2009 года. Опрошено 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.