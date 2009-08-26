У Ющенко подозревают, что Тимошенко играет на руку российским компаниям

Перераспределением средств с программ ядерной энергетики на текущие расходы угольной отрасли правительство формирует новые угрозы энергетической безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он констатировал, что государственные программы по созданию ядерно-топливного цикла в Украине и по развитию собственного уранового производства не выполняются. Из запланированных в государственном бюджете Украины 2009 года около 889 млн. грн. на отмеченные цели освоено всего около 130 млн. грн., что почти вдвое меньше, чем в 2008 году.

Вместе с тем Кабинет Министров Украины постановлением №883 от 19 августа 2009 года перераспределил бюджетные средства из упомянутых стратегических программ в сфере ядерной энергетики на покрытие текущих расходов угольной отрасли, напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Таким образом, по его словам, вопреки украинским национальным интересам и требованиям Президента Украины реформировать и обеспечить рентабельное функционирование угольной отрасли, правительство приняло популистское решение, призванное временно успокоить украинских шахтеров за счет сокращения финансирования «Комплексной программы создания ядерно-топливного цикла в Украине» и «Государственной программы приведения опасных объектов ВО «Приднепровский химический завод» в экологически безопасное состояние и обеспечение защиты населения от вредного влияния ионизирующего излучение».

«Это решение свидетельствует о непрофессиональном подходе правительства к подготовке и выполнению государственного бюджета», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ. «Таким образом усиливается зависимость Украины от внешних поставщиков ядерного топлива для АЭС и ослабляется позиция нашего государства на переговорах с иностранными потенциальными поставщиками ядерного топлива и технологий по производству в Украине ядерного топлива», - добавил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, вместо диверсификации и поддержки украинского национального производителя, правительство избрало самый простой путь – утверждение зависимости государства от иностранных поставщиков ядерного топлива.

«К сожалению, такие подходы нынешнего правительства не отвечают украинским национальным интересам в ядерной отрасли, а скорее – способствуют реализации интересов иностранных компаний, в первую очередь российских, которые закономерно отстаивают свои интересы последовательно и жестко, даже несмотря на потенциальные потери относительно гарантирования безопасного развития ядерной энергетики», – констатировал представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности.

«В этом контексте настораживают популистские заявления премьер-министра Украины о якобы энергетической независимости и якобы масштабных разработках урановых месторождений и заводе ядерного топлива в Украине, произнесенные на Международном конгрессе украинцев во Львове 20 августа этого года. Эти заявления не соответствуют действительности хотя бы потому, что были сделаны уже после принятия правительством упомянутого постановления от 19 августа об ограничении финансирования программ по отмеченным направлениям», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.