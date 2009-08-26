Яценюк поделился глобальной идеей

Лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Украина должна выполнить свою историческую миссию – создать новое Восточноевропейское пространство, центром и столицей которого будет Киев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в интервью телеканала «Интер».

Он подчеркнул, что «Украине постоянно предлагают какие-то союзы – то ли с Западом, то ли с Востоком». «Мы, как страна, в состоянии сами предложить такой Союз», – убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что «история Киевской Руси – это не только наше славное прошлое, это вызов для современной Украины». «Поэтому мой ответ на 18 лет независимости только один – новое Восточноевропейское пространство. Мы можем предлагать миру и Европе такую новую конструкцию – пространство, где Киев является столицей и центром принятия решений», - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, создание такого пространства - это путь к преодолению «не только раскола в православии – это путь преодоления раскола в украинском обществе».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что новое Восточноевропейское пространство должна инициировать и сформировать именно Украина и ее новоизбранный Президент. «Создание этого проекта – это шанс для нашего государства стать лидером в Восточной Европе», - считает лидер «Фронта перемен». По его словам, Украина имеет все возможности для реализации нового пространства.