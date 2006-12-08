У Ющенко нет претензий к Януковичу

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отчитался перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО об итогах своего визита в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО журналистам, рассказывая об итогах их сегодняшней встречи.

В частности, на встрече В.ЯНУКОВИЧ предоставил информацию о своем визите в США и, в частности, относительно тех вопросов, которые были изложены в директивах на эту командировку. «Мы провели плодотворный разговор, состоялся нормальный хороший обмен мнениями в контексте украинско-американских отношений», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также, по его словам, стороны обсудили будущий визит Президента РФ Владимира ПУТИНА в Украину. В частности, говорили о блоке документов, который планируется подписать.

Кроме того, Президент и премьер-министр обсудили график зарубежных визитов премьер-министра на ближайшие 2-3 месяца с целью согласования этого графика с общей тактикой проведения внешней политики Украины.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находился в США с рабочим визитом с 3 по 7 декабря.