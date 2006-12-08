Янукович от Тарасюка не отстанет
Сам и сказал об этом Ющенко
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на выполнении решения Верховной Рады об увольнении министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.
Как сообщает «Украинская правда», об этом премьер сказал после встречи с Президентом.
"Я думаю, что нужно выполнять решение Верховной Рады", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
На вопрос, нужно ли выполнять решение суда, В.ЯНУКОВИЧ сказал: "Так можно дойти до абсурда".
В то же время он уклонился от ответа, согласен ли с ним Президент в этом вопросе, отметив лишь, что обсуждал с ним эту ситуацию.
"По поводу ТАРАСЮКА я высказал свою точку зрения Президенту", - сказал премьер.
На вопрос, какой была реакция Президента на его позицию по Б.ТАРАСЮКУ, В.ЯНУКОВИЧ не ответил.
"Давайте следующий вопрос... Вас больше ничего не интересует?" - спросил он.
Премьер также сообщил, что на будущей неделе будет рассматривать вопрос кандидатур на должность министра иностранных дел и министра обороны.
В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что до нового года коалиция и правительство определятся с этим вопросом.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.
5 декабря Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об увольнении Б.ТАРАСЮКА.
В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел.