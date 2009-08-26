Украина выслала российского дипломата "объективно и толерантно"

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что во время эскалации украинско-российского дипломатического скандала, в результате чего с территории Украины был выслан советник-посланник Посольства РФ Владимир ЛЫСЕНКО, украинская сторона действовала объективно и толерантно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил журналистам.

Он отметил, что СБУ не уполномочена делать внешнеполитические комментарии. «Все, что украинская сторона хотела сказать, МИД Украины сказало и донесло соответствующую информацию», - сказал председатель СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также привел статистику, что только в течение семи месяцев текущего года СБУ заявила 11 демаршей иностранным разведчикам, которые работали в посольствах на территории Украины.

Как сообщалось, в конце июля Киев объявил о высылке из Украины советника Посольства РФ В.ЛЫСЕНКО и генконсула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА, заявив, что они занимались "недипломатической деятельностью". В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве.

Позже МИД Украины прекратил решение о высылке А.ГРАЧЕВА до "зеркального ответа" России в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Наталии ПРОКОПОВИЧ.