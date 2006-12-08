Табачник прочит Нашей Украине судьбу СДПУ(о)

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК называет избрание руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ председателем Совета партии «Народный Союз "Наша Украина» троекратным дежавю.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Д.ТАБАЧНИК высказал сегодня журналистам в Киеве.

«На моей памяти очень часто разные партии возглавляли руководители президентской администрации или секретариата. И всегда это вело к снижению самостоятельности партии и постоянно ее ослабляло и вытесняло из политической жизни», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер считает, что позиции руководителя аппарата Президента и руководителя партии трудносовместимы. «Это предполагает определенную зависимость в политических позициях и комментариях главы государства. Я думаю, что никого не обижу, если скажу, что Социал-демократическая партия Украины в 2002-2005 годах очень много потеряла, потому что любые действия власти напрямую ассоциировались и соединялись с действиями партии», - пояснил он.

Д.ТАБАЧНИК уверен, что высшая административная должность не всегда является «поддержкой и помощью в партийном строительстве».

Вице-премьер называет избрание партийного руководства результатом «интимных внутрипартийных договоренностей между различными группами, составляющими руководство партии и ее финансовую базу».

«Избрание руководство партии всегда носит некий элемент деликатности и интимности. В этом компромиссе нужно соблюсти много составляющих, в том числе поддержка территориальных организаций, поддержка спонсоров-кормильцев партии. Наверное, такой компромисс искали (на заседании политсовета НСНУ – УНИАН). Искали неглупые люди. Им виднее», - добавил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, состоялось заседание Совета НСНУ. На заседании глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА был избран председателем Совета, председателем исполкома партии – Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Также Совет НСНУ избрал Президиум в составе 14 человек.