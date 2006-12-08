Ключковский: слухи о смерти значительно преувеличены

Решение об избрании Виктора БАЛОГИ председателем Совета политической партии "Народный Союз “Наша Украина" не приведет к расколу.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил народный депутат Украины, член президиума партии «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

«Я не вижу оснований говорить о расколе», - сказал он, в то же время отметив, что не исключает, что “кое-кто может выйти из партии”. “Но я надеюсь, что таких партийцев будет немного», - подчеркнул он и добавил, что вместо этого в партию могут прийти новые люди.

В качестве примера, он привел вчерашнюю реакцию Александра ТРЕТЬЯКОВА на решение относительно избрания В.БАЛОГИ председателем Совета партии. Он напомнил, что тот не согласился с этим решением, но из партии не вышел.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ выразил надежду, что решение Совета партии об избрании В.БАЛОГИ председателем Совета «будет воспринято нормально» на местах в партийных организациях.

Он отметил, что на сегодня в уставе партии не предусмотрена возможность избрания председателя Совета партии на съезде прямым голосованием, потому почетный председатель партии «Наша Украина», Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил где-то через 3 месяца провести съезд, где внести изменения в устав партии и избрать на съезде председателя Совета.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что вчерашнее многоразовое голосование за назначение В.БАЛОГИ «это свидетельство демократии в партии».

«То, что это решение прошло непросто, означает, что процессы непростые в партии и что они не сводятся к конкретным фамилиям», - подчеркнул он.

По его словам, если бы на съезде речь шла о таком избрании, то была бы значительно большая дискуссия, потому что, чем больше людей, тем больше различных взглядов.

Он напомнил, что в состав партии «Наша Украина» входит 214 партийцев, и вчера на заседании совета было более 160.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, у некоторых партий проводятся съезды с таким количеством партийцев. «Это большой форум, на котором было большое разнообразие взглядов», - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что предложение почетного председателя партии В.ЮЩЕНКО относительно кандидатуры В.БАЛОГИ было для многих членов партии новостью.

В то же время он напомнил, что перед недавно состоявшимся съездом несколько областных организаций предлагали кандидатуру В.БАЛОГИ на должность председателя Совета партии.

Отвечая на вопрос, укрепит ли это избрание партию, или станет «концом партии» Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что хотел бы повторить слова Марка Твена, что «слухи о нашей смерти значительно преувеличены».