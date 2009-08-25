Ющенко ждет мобилизации украинцев за рубежом в избирательном процессе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает зарубежное украинство к консолидации в поддержке демократии в Украине во время будущих выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом сообщила глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО во время встречи с представителями общественных организаций зарубежного украинства: генеральным секретарем Всемирного конгресса украинцев Стефаном РОМАНИВЫМ и председателем Украинского всемирного координационного совета Дмитрием ПАВЛЫЧКО. Во встрече также приняли участие в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, заместители главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК и Валентина РУДЕНКО.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что текущая ситуация в Украине в канун выборов Президента имеет фундаментальные угрозы политического, экономического и международного характера. По ее словам, выборы Президента ставят для украинского общества краеугольный вопрос о необратимости демократических процессов в Украине. «Основным вызовом для Украины является существование самой Украины, существование демократии в Украине», – констатировала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она передала позицию Президента, который ожидает консолидации, мобилизации украинцев за рубежом в избирательном процессе и усилий в защиту его прозрачности, честности и демократичности. Также она высказалась за недопустимость попыток политического влияния на организации зарубежных украинцев.

Глава Секретариата заверила, что государственная поддержка зарубежного украинства как мощной политической и духовной силы является одним из приоритетов Президента В.ЮЩЕНКО. Подтверждением этого являются неоднократные обращения главы государства к украинскому правительству с требованиями обеспечить полное бюджетное финансирование программ, направленных на поддержку украинцев за рубежом.

От имени главы государства В.УЛЬЯНЧЕНКО выразила благодарность за активную поддержку украинцам за рубежом президентской инициативы об увековечении памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. во всем мире. Она призвала совместно с Президентом Украины довести эти усилия до финальной цели – международного признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Также участники встречи обсудили последние события в украинско-российских отношениях. По оценке главы Секретариата, они консолидировали украинцев, о чем засвидетельствовала активность и яркость патриотических общественных акций во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины. В.УЛЬЯНЧЕНКО приветствует четкую позицию зарубежного украинства в обращенных к украинскому Президенту заявлениях. В ответ она получила слова поддержки ответа Президента Украины российскому Президенту и ее заявления как председателя политического совета партии «Наша Украина».

Кроме того, во время встречи были обсуждены ряд культурных инициатив, предложенных Всемирным конгрессом украинцев и Украинским всемирным координационным советом.