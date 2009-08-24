Ющенко и Тимошенко молятся за Украину

Сегодня, в День празднования 18-й годовщины Независимости Украины, Президент Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принимает участие в Молитве за Украину и украинский народ, которая проходит в Софиевском соборе Киева.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, молебен вместе проводят представители разных религиозных конфессий.

Помолиться за Украину в Святую Софию также пришли премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, представители столичных властей, политические и общественные деятели.

Традиция начинать празднование Дня Независимости с совместной Молитвы за Украину и украинский народ основана В.ЮЩЕНКО, говорится в сообщении.

В 10.00 Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил - будет присутствовать на параде войск на Майдане Незалежности и в 10.20 выступит там с речью.