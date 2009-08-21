ВР очень просят ответить Медведеву, если не сегодня, то в сентябре

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО (фракция НУ-НС) заявляет, что будет настаивать на включении в повестку внеочередной сессии Верховной Рады вопроса о принятии заявления украинского парламента в связи с заявлениями Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА об украинско-российских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО сообщил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Со своей стороны, мы внесли соответствующий проект постановления Верховной Рады и проект заявления Верховной Рады в связи с попыткой вмешательства во внутренние дела Украины руководства Российской Федерации», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП сообщил, что представители его партии в настоящее время пикетируют здание парламента с требованием включить этот вопрос в повестку дня. «Если сегодня Верховная Рада не внесет на рассмотрение эти проекты, то тогда мы будем настаивать, чтобы на первом же заседании Верховной Рады в сентябре мы все же рассмотрели эти вопросы и приняли соответствующие решения», - сообщил он.

Кроме того, Ю.КОСТЕНКО добавил, что депутаты от Украинской народной партии инициируют проведение в сентябре специальных парламентских слушаний по вопросам украинско-российских отношений. «Мы хотим, чтобы Верховная Рада четко определила приоритеты украинско-российских отношений, а также выделила угрозы, которые сегодня исходят со стороны Российской Федерации в адрес Украины», - пояснил он.

Народный депутат подчеркнул, что тональность заявлений Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА абсолютно не соответствует условиям Договора о базировании Черноморского флота РФ в Украине и поэтому, в случае продолжения недружественной политики России в отношении Украины, Верховная Рада вынуждена будет пересмотреть этот договор. В частности, по его мнению, Россия не выполняет условия этого договора, поэтому есть необходимость в пересмотре условий базирования ЧФ РФ в Украине.