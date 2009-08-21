Предложение БЮТ ПР: сперва голоса, решение Тимошенко отменят потом

Постановление правительства о перечне объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года будет отменено сразу же после преодоления парламентом вето Президента на закон о выделения средств на эти объекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что из-за разногласий, возникших между фракциями БЮТ и Партии регионов по данному закону, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил после преодоления вето принять постановление, которым правительству будет поручено отменить свой нормативный акт по этому вопросу и усилить контроль над использованием средств при подготовке государства к Евро-2012.

«Мы полностью это поддерживаем», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он также исключил, что соответствующее постановление о перечне объектов, на которые будут расходоваться средства, предусмотренные ветированным Президентом законом, будет отменено к началу сегодняшней внеочередной сессии.

«Это невозможно, поскольку в Кабинете министров сейчас нет столько министров, которые могли бы дать соответствующее количество голосов», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что до 14.00 БЮТ планирует согласовать с Партией регионов все противоречивые моменты по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Парламент принял закон 1 июля.

Сегодня по требованию 151 народного депутата из БЮТ проходит внеочередная сессия парламента. В повестку дня заседания внесены два вопроса: рассмотрение предложений Президента Украины к закону об изменениях в государственный бюджет по финансированию подготовки к Евро-2012 и предложений главы государства к закону о внесении изменений в закон о президентских выборах.

Сразу после начала сессии в ее работе был объявлен перерыв из-за разногласий между БЮТ и Партией регионов относительно закона о финансировании Евро-2012. Это связано с тем, что между фракциями возник спор относительно преодоления вето Президента на закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год по финансированию мероприятий по подготовке государства к Евро-2012.

Во время Согласительного совета первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что фракция не будет голосовать за преодоление вето Президента на данный закон. Он напомнил, что на финансирование мероприятий данным законом предусматривается выделить почти 10 млрд. грн. В то же время, подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, после принятия данного закона профильные комитеты парламента вместе с правительством должны были подготовить документ с перечнем объектов, на которые будут израсходованы эти средства. Однако, по словам А.ЕФРЕМОВА, 22 июля правительство самостоятельно определило этот перечень, и некоторые объекты из него вообще не имеют отношения к проведению Евро-2012.