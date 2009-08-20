В Киеве презентовали документальный фильм «Синдром памяти»

Ко Дню Независимости Украины в Киеве сегодня был презентован документально-публицистический многосерийный фильм “Синдром памяти”, посвященный украинско-польским конфликтам на Волыни.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН главный редактор издания “2000”, продюсер фильма Сергей КИЧИГИН, этот продукт является совместным проектом еженедельника “2000” и студии KINOART.EL production.

По его словам, 4-серийная лента “Синдром памяти” – первый за время украинской независимости откровенный рассказ о настоящих причинах и следствиях украинско-польских конфликтов.

С.КИЧИГИН отметил, что авторы фильма сделали все, чтобы дать возможность “понять, что является причиной взаимного насилия и жестокости”.

Кроме того, сказал он, в фильме значительное внимание уделено событиям, которые и были источником этой истории.

“Если не разобраться в глубине этой истории, то эта тема, тема конфликта будет продолжаться вечно”, - сказал он.

В свою очередь, один из авторов сценария Максим ШАПКА отметил, что лента является шокирующей исповедью последних свидетелей братоубийства. Кроме того, в фильме обнародованы неизвестные факты событий, представлены материалы рассекреченных архивов, эксклюзивное интервью председателя УНА-УНСО Юрия Шухевича, ветеранов УПА и Армии Краевой, бывших узников польских концлагерей, уважаемых ученых и скандальных историков.

М.ШАПКА отметил, что творческий коллектив делал все возможное, чтобы проанализировать, почему Волынская трагедия, которой уже 70 лет, по сути, продолжается до сих пор.

Автор сценария Елена ВАВИЛОВА сказала, что фильм снимался в течение года в Польше, Украине и Канаде. При этом, по ее словам, съемочная группа немного боялась ехать в Польшу, поскольку опасалась обвинений с польской стороны, что инициаторами съемок являются украинские националисты. “Но от поляков мы получили понимание и поддержку. Люди видели, что мы приехали с открытым сердцем и попыткой распутать клубок страшных волынских событий”, - сказала она.

Со своей стороны, народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Анна ГЕРМАН сказала, что, несмотря на кризис, в Украине продолжает появляться качественная документалистика.

Она отметила, что долгое время прожила в Польше и собственными глазами видела, каким образом выстраиваются те нормальные отношения, которые сегодня существуют между Украиной и Польшей.

А.ГЕРМАН выразила надежду, что фильм “Синдром памяти” станет первым шагом на пути к правде в украинско-польском конфликте.

“Понимание можно строить только на полной правде, которую до сих пор никто еще не сказал”, - отметила она.