Регионалы будут голосовать за преодоление двух вето Ющенко

Фракция Партии регионов будет голосовать за преодоление вето на законы о внесении изменений в законодательство о выборах Президента Украины и о внесении изменений в государственный бюджет в части финансирования подготовки к Евро-2012, вынесенных на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады в пятницу, 21 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

Н.АЗАРОВ объяснил, что таким образом станет невозможной фальсификация выборов Президента, а суды не будут иметь права вмешиваться в определение результатов выборов.

Мотивируя намерение голосовать за законопроект, которым предусмотрено увеличение сумм перечислений Национального банка Украины в госбюджет для финансирования Евро-2012, Н.АЗАРОВ отметил, что таким образом оппозиция хочет убрать все возможные нарекания правительства на недостаточность средств для финансирования этого проекта.

Эту позицию своей политической силы также подтвердила заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам А.ГЕРМАН, такое решение принято сегодня на заседании президиума политсовета Партии регионов.