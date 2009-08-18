Томенко: реклама «Она работает» - это обо всех женщинах

Реклама, размещенная БЮТ по всем городам Украины, направлена, "прежде всего, на поддержку каждой украинской женщины".

Об этом заявил заместитель главы Верховной Рады, бютовец Николай Томенко в Ужгороде во вторник, сообщает его пресс-служба.

"Реклама "Они блокируют – она работает", "Они разрушают – она работает" и т.п. – это не только реклама в поддержку премьер-министра Юлии Тимошенко, которая работает сегодня на преодоление кризиса, это реклама в поддержку каждой украинской женщины, которая в сегодняшних непростых условиях держит на себе свою семью", - заявил Томенко.

По его словам, при анализе рекламы других кандидатов в президенты чувствуется серьезный избирательный кризис у политических оппонентов БЮТ, поскольку им нечего сказать обществу, чтобы предложить позитивную программу.

"Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся на носителях внешней рекламы перефразированные лозунги команды БЮТ", - сказал Томенко.

Украинская правда