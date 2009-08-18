Томенко: реклама «Она работает» - это обо всех женщинах
Оппонентам нечем крыть?
Реклама, размещенная БЮТ по всем городам Украины, направлена, "прежде всего, на поддержку каждой украинской женщины".
Об этом заявил заместитель главы Верховной Рады, бютовец Николай Томенко в Ужгороде во вторник, сообщает его пресс-служба.
"Реклама "Они блокируют – она работает", "Они разрушают – она работает" и т.п. – это не только реклама в поддержку премьер-министра Юлии Тимошенко, которая работает сегодня на преодоление кризиса, это реклама в поддержку каждой украинской женщины, которая в сегодняшних непростых условиях держит на себе свою семью", - заявил Томенко.
По его словам, при анализе рекламы других кандидатов в президенты чувствуется серьезный избирательный кризис у политических оппонентов БЮТ, поскольку им нечего сказать обществу, чтобы предложить позитивную программу.
"Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся на носителях внешней рекламы перефразированные лозунги команды БЮТ", - сказал Томенко.