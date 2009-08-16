Чиновников хотят заставить жить на задекларированные деньги

Глава СБУ Валентин Наливайченко намерен инициировать законопроект, который не позволит чиновникам использовать незадекларированные доходы.

Об этом он заявил в субботу вечером в эфире 5 канала.

"Думаю, в ближайшее время настало время инициировать законопроект, который жестко ограничит права госслужащих в использовании не задекларированных доходов", - сказал он.

"А те, кто приобрел незаконно собственность или имение, в соответствии с законом никто не мешает через госслужбу поставить вопрос, в том числе и через суд, о возвращении незаконно приобретенной собственности, бесконечных оффшоров и счетов, которые всем известны. И что дальше?" – возмутился Наливайченко.

Он добавил, что речь идет о госслужщих І-ІІІ ранга. "Вся их недвижимость приобретена несравнимо с декларацией о доходах", - сказал он.

"У нас законодательство выписано таким образом, что нам все известно, но до суда дело не доведешь, так как это высокий госслужащий, поэтому много вопросов с согласованием, разрешениями", - объяснил Наливайченко.

Украинская правда