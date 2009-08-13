Медведев подписал указ о назначении Посла России в Украину

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о назначении Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Украине.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщалось, ранее, 11 августа, Д.МЕДВЕДЕВ в своем послании Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО написал, что "в условиях антироссийского курса украинского руководства мною принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже с учетом реального развития российско-украинских отношений".

Как также отметил Президент РФ в своем видеоблоге, "в нынешней ситуации... принято решение не направлять в Украину нашего посла". "Он приступит к работе позднее. Конкретные сроки будут определены позже с учетом реальной динамики двусторонних отношений", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.