В Интерполе объяснили, почему на их сайте нет данных на Лозинского

Руководитель рабочего аппарата Национального центрального бюро Интерпола Василий НЕВОЛЯ называет безосновательными обвинения в промедлении Интерпола по поиску экс-депутата Верховной Рады Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Об этом он заявил в интервью газете “Україна молода” №147 (3668) от 13 августа.

“Те комментарии, которые сейчас нередко можно увидеть в СМИ, что якобы фигуранта по фамилии ЛОЗИНСКИЙ объявили в розыск несвоевременно, что якобы Интерпол не знает о проведении такого розыска, абсолютно не соответствуют действительности”, - сказал В.НЕВОЛЯ.

По его словам, после получения задания от Департамента уголовного розыска МВД Интерпол на следующий день объявил этого человека в межгосударственный розыск с передачей материалов для опубликования красной карточки. При этом, добавил он, на открытом сайте Интерпола сейчас фамилию В.ЛОЗИНСКОГО невозможно увидеть, поскольку данные о нем не является общедоступными по пожеланию инициатора розыска.

В.НЕВОЛЯ отметил, что публикации о местонахождении В.ЛОЗИНСКОГО можно рассматривать и как своеобразный вариант подсказки разыскиваемому, что его разоблачили и нужно менять дислокацию пребывания. “Конечно, естественной реакцией человека, который пытается уклониться от уголовного преследования, является побег и организация пребывания в другом месте”, - добавил он.