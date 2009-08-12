Посла России можно не назначать «до морковкина заговенья»?

Посольство России в Украине может еще в течение длительного времени оставаться без руководителя. Об этом в эфире радио “Свобода” заявил бывший посол Украины в Российской Федерации Владимир КРЫЖАНИВСКИЙ.

По его словам, конкретного срока, когда посол должен прибыть в представительство России в Украине, нет. «Это может длиться, как говорят россияне, «до морковкина заговенья». Посла могут не назначать до бесконечности, хоть три года... Ну и что?» – сказал экс-посол.

В.КРЫЖАНИВСКИЙ отметил, что сейчас в посольстве России в Украине достаточно квалифицированных работников, которые будут исполнять свои обязанности должным образом и до прибытия нового посла Михаила ЗУРАБОВА. «Есть блестящий заместитель господин ЛОСКУТОВ (в.и.о. российского посла Всеволод ЛОСКУТОВ – УНИАН), который уже много лет тихо работал за всех в посольстве. Понятно, послы – это проводники, «трансляторы» воли руководства», – сказал он.

Накануне в обращении к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что откладывает приезд в Украину нового посла.