Из России отвечают, что Ульянченко агрессия Медведева пригрезилась

Секретариат Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО произвольно интерпретировал послание российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, увидев в нем элемент агрессии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН, передает радио “Свобода”.

«В этом послании никакой агрессии вообще нет, там высказана обеспокоенность», – сказал он.

По словам Г.КАРАСИНА, «обнадеживает лишь та часть этого ответа, в которой речь идет о том, что два народа, два государства должны взаимодействовать».

Как сообщал УНИАН, в заявлении председателя политсовета “Нашей Украины”, главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО отмечалось, что публичное обращение Д.МЕДВЕДЕВА дает основания для членов «Нашей Украины», ее сторонников и общественности сделать главный вывод: “к сожалению, молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые вынуждают постоянно взращивать образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком оскорблений и угроз. По ее убеждению, граждане обоих государств должны отмежеваться от “агрессивной риторики, к анналам которой, к сожалению, восходит последнее обращение Президента России”.