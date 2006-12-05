Мороз всю грязную работу перекладывает на Мартынюка?

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ назвал «несерьезным» проект постановления об освобождении министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, зарегистрированный в Верховной Раде.

«Ни одним законом Украины и Конституцией отдельный народный депутат не уполномочен инициировать такой вопрос. Тем более, когда это касается министра обороны, который назначается по квоте Президента Украины. Но даже если бы это не была квота Президента, отдельный народный депутат не может этого делать», - объяснил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, слова которого цитирует пресс-служба «Нашей Украины».

При этом депутат добавил: «Если это попытаются разыгрывать «антикризисники», то это очередная иллюстрация того, насколько напролом они сегодня хотят действовать. Я очень надеюсь, что у них сохранилось хоть какое-то ощущение меры, хотя, если честно, мало на это похоже».

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подтвердил, что если "антикризисная" коалиция будет инициировать отставку министра обороны, “Наша Украина” такое решение не поддержит. Он также отметил, что каждый раз при голосовании по подобным вопросам Председатель ВР Александр МОРОЗ исчезает и “всю грязную работу переводит на плечи МАРТЫНЮКА, а он бесцеремонно эту грязную работу выполняет. Поэтому допускаю, что если будут голосовать по отставке ГРИЦЕНКО, то будет проводить заседание МАРТЫНЮК».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении министра обороны А.ГРИЦЕНКО. Авторы - народные депутаты Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция Компартии), Василий ВОЛГА (фракция Соцпартии).