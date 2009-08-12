Литвин об обращении Медведева, НАТО, ЕС и кандидатах в президенты

Обращение президента РФ Дмитрия Медведева к Виктору Ющенко будет использовано разными кандидатами в президенты для мобилизации электората, заявил Председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

"На мой взгляд, само это письмо будет использовано для мобилизации электората разными претендентами на президентство, что в итоге чревато разрывом страны", - приводит его слова Украинская правда.

Литвин заявил, что "обращение президента РФ к президенту Украины требует с нашей стороны не скороспелых, эмоциональных и политически окрашенных оценок, а серьезного анализа относительно того, как мы собираемся дальше жить и выстраивать украинско-российские отношения".

Спикер подчеркнул, что украинско-российские отношения является не просто отношениями стран, прочно связанных историей, современностью и будущим - "они затрагивают интересы мирового сообщества, как минимум европейского".

"Надо признать: Украина, в лице ее политиков, надорвалась, добровольно взвалив на себя миссию сдерживания России. Это не дело и не предназначение Украины", - заявил Литвин.

Он также заявил о недопустимости раскручивания "маховика противостояния".

Спикер подчеркнул недопустимость того, чтобы "низкая договороспособность государственных деятелей и политиков привела отношения между нашими странами и народами от отчуждения к вражде". "А такая опасность является более чем реальной", - отметил спикер.

По словам Литвина, в Украине курс на получение и удержание власти с помощью ориентации исключительно на Запад, на членство в НАТО, формализация отношений с Россией, дистанцирование от постсоветского пространства провалился.

Однако, прогнозирует спикер, такой курс "в более жесткой форме будет продемонстрирован в ходе президентской кампании... Равно как будет разыгрываться и испытанный диаметрально противоположный подход - выстилание дороги к сердцам избирателей на основе ритуальных клятв и заверений о вечной братской дружбе украинского и российского народов", - сказал он.

Литвин также считает показательным то, что "когда наши политики обретают власть, они ратуют за Европейский Союз и НАТО, теряют ее - вспоминают о России".