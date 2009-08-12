Тимошенко не будет реагировать на заявление Медведева

Блок Юлии Тимошенко расценивает заявление президента РФ Дмитрия Медведева как провокацию.

Об этом заявил БЮТовец Игорь Грынив в эфире 5 канала.

Он считает, что в этом заявлении есть "внутренне российский аспект". "Заявление преследует цель в годовщину грузинской войны консолидировать в российскую нацию и переформатировать образ врага", - считает Грынив, также отметив, что это заявление "в какой-то мере является соревнованием между Путиным и Медведевым за российский электорат".

Грынив считает, что заявление Медведева - "это уже на пределе, когда пахнет иным, чем простой дипломатией".

Отвечая на вопрос, почему на обращение российского президента не реагирует премьер Юлия Тимошенко, депутат отметил: "Она совершенно правильно делает. Заниматься этими вопросами не задача премьера".

Вместе с тем бютовец отметил, что "если бы президентом была Тимошенко, то Россия бы не посмела таким тоном разговаривать". "Слабая власть провоцирует на такие заявления, если есть сильное заявление и может быть адекватный ответ власти, то это является фактором сдерживания", - приводит его слова Украинская правда.

На вопрос, общался ли он с Тимошенко по этому вопросу, он ответил "Даже беспокоить по такому поводу премьера было бы некорректно, поскольку это тоже втягивание ее в провокацию".

Грынив заявил, что высказываться по этому вопросу должен и.о. министра иностранных дел или президент.

Как известно, ранее Медведев в своем блоге заявил, что "официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию".