В БЮТ по-своему трактуют заявление Медведева

Заявление Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА об украинско-российских отношениях свидетельствует об интересе России к президентской кампании в Украине.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По его словам, для появления соответствующего заявления Президента России есть как субъективные, так и объективные причины.

В частности, к субъективной причине Н.ТОМЕНКО отнес тот факт, что руководство России не смогло выстроить нормальные взаимоотношения с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. “Поэтому отсутствие системного взаимовыгодного сотрудничества двух стран пытаются перевести исключительно на одну сторону – украинскую”, - сказал Н.ТОМЕНКО. При этом вице-спикер добавил, что все должны быть сознательны того, что два народа – украинский и российский - не могут быть заложниками не сложившихся отношений двух президентов.

К объективному основанию, по мнению Н.ТОМЕНКО, относится тот факт, что команда Президента РФ сформировала “список ключевых тем, которые для них являются важными в контексте предстоящей избирательной кампании в Украине”. “Привлечение внимания именно к этим темам, о которых говорится в обращении Президента России, – практически заявка на заинтересованное участие в президентской избирательной кампании”, - добавил он. Вице-спикер отметил, что именно через эти темы Россия пытается сформировать список кандидатов в Президенты Украины, “которые бы сформировали правильные ответы для руководства Кремля”.

“Но при любых обстоятельствах первая, субъективная причина сегодняшних непростых украинско-российских отношений, и вторая причина заинтересованности команды Президента МЕДВЕДЕВА в избирательной президентской кампании в Украине не будут способствовать улучшению этих отношений”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ считает политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Об этом сказано в обращении Д.МЕДВЕДЕВА, направленном главе Украинского государства, текст которого размещен на сайте Президента РФ.

"Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и раньше. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Впрочем, то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в Договоре 1997 года", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ в своем обращении.