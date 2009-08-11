Напряжение в отношениях Украины и России растет

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил послание президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором сообщил, что «в условиях антироссийского курса украинского руководства мной принято решение отложить приезд на Украину нашего нового посла». «Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального развития российско-украинских отношений», говорится в послании российского президента.

Президент РФ также отметил, что считает политику Украины в годы президентства Виктора ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнёрства с Россией.

Об этом говорится в обращении Д.МЕДВЕДЕВА, направленном главе Украинского государства.

"Проблемы в двустороннем сотрудничестве, конечно, существовали и ранее. Это было естественно для ситуации после распада Советского Союза, когда пришлось обустраивать отношения между двумя суверенными государствами. Однако то, что мы наблюдаем в годы Вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в Договоре 1997 года", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ в своем обращении.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ привел В.ЮЩЕНКО ряд примеров, которые «характеризуют положение дел, сложившееся в результате целенаправленных действий Вашей администрации».

В частности, по словам Президента РФ, «негативный общественный резонанс вызвала антироссийская позиция Украины в связи с варварским нападением режима СААКАШВИЛИ на Южную Осетию». «Спустя год после тех трагических событий вновь остро встаёт вопрос о том, что мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвале убивали из украинского оружия. Те в Киеве, кто поставлял вооружения грузинской армии и, кстати, не намерен прекращать делать это и сейчас, полностью разделяют с Тбилиси ответственность за совершенные преступления», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Также Президент РФ выразил недовольство тем, что «политическое руководство Украины, игнорируя мнение граждан своей страны – не говоря уже об известной Вам позиции России, – упрямо продолжает курс на вступление в НАТО». Причём, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, «в качестве «аргумента» используются намёки на «российскую угрозу» безопасности Украины, которой, как Вы прекрасно знаете, нет и быть не может».

Также, добавил он, «логическим продолжением такой деструктивной линии являются непрекращающиеся попытки осложнить практическую деятельность Черноморского флота России – в нарушение основополагающих соглашений между нашими странами о принципах его базирования на территории Украины».

По словам Президента РФ, «складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики». «В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - говорится в обращении.

Также Д.МЕДВЕДЕВ заявил о нарушении имущественных прав российских инвесторов в Украине, подчеркнув, что «всё это существенно подрывает некогда прочный экономический фундамент двустороннего партнёрства».

Кроме того, как утверждает Д.МЕДВЕДЕВ в обращении к В.ЮЩЕНКО, «российско-украинские отношения подвергаются испытаниям и в результате взятой Вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников, возвеличивание роли радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически окрашенных трактовок массового голода в СССР 1932-1933 годов как «геноцида украинского народа». Продолжается вытеснение русского языка из общественной жизни, науки, образования, культуры, средств массовой информации, судопроизводства».

Также Президент заявил о «пагубной практике вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви. «Вряд ли можно назвать благоприятными условия, которые искусственно создавались накануне, да и во время недавнего пастырского визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. На этом фоне особое удовлетворение вызывает та искренняя и широкая поддержка единства православия, которая была проявлена украинцами, приветствовавшими Патриарха», - отмечает Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, «среди препон, которые подконтрольные Вам службы изобретают для воспрепятствования позитивному развитию российско-украинских отношений, стала беспрецедентная для всего постсоветского пространства провокация: требование отзыва из Украины двух наших дипломатических представителей без каких-либо на то оснований». «В этом выпаде – кстати, совершённом также накануне визита Патриарха, – видна суть подхода нынешней украинской власти к отношениям с Россией», - заявил В.МЕДВЕДЕВ в обращении к В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь в МИД РФ призвали не драматизировать ситуацию вокруг отсрочки приезда нового посла РФ в Украину. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий КАРАСИН.

По словам КАРАСИНА, в послании президента РФ дается характеристика тем сложностям, с которыми в российско-украинских отношениях приходится сталкиваться в последние годы.

"Президент принял решение отложить приезд в Украину нового посла, а сроки будут определены позже с учетом реального развития российско-украинских отношений", - сообщил дипломат.

Как заявил заместитель главы МИД РФ, для нормализации отношений украинской стороне нужно "просто в нормальном, добрососедском и конструктивном ключе рассматривать все существующие вопросы".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что оценку письму Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА даст Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

«Поскольку письмо адресовано Президенту, Президент и будет давать оценку письму и свои комментарии», - сказал он.

В.ХАНДОГИЙ также отметил, что сейчас это письмо изучается. «Это письмо сейчас изучается, реакция, оценки, комментарии по существу этого документа будут сделаны в свое время Президентом Украины», - добавил он.