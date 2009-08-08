В ВР подсчитали, сколько законов ветировал Президент Ющенко

За все время президентства Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду 229 законодательных актов и применил вето к 200.

Как сообщается на сайте новостной телепрограммы ТСНканала “1+1”, такие данные предоставили специалисты Верховной Рады.

Согласно им, по состоянию на 27 июля 2009 года, соотношение законодательных инициатив действующего Президента к ветированным им составляет 229:200.

В частности, за время работы Верховной Рады 4-го созыва (11.01.2005-24.05.2006) Президент внес в парламент 58 законопроектов, 49 из которых были приняты парламентом. Из них 42 касались международных аспектов деятельности Президента, то есть в основной массе были ратификацией международных соглашений.

За это время Президент предложил лишь 3 закона, которые относятся к регуляции экономической жизни страны.

За то же время Президент ветировал 104 принятых Верховной Радой законопроектов. В частности, тогда В.ЮЩЕНКО не подписал акт о законах и законодательной деятельности. Этот документ, кроме регламентации деятельности всех субъектов законодательного процесса, четко определяет основания для применения Президентом права вето.

За время работы парламента 5-го созыва (25.05.2006-22.11.2007) В.ЮЩЕНКО направил в парламент 81 законопроект. Из них "международных" - 39, "экономических" - 11, "государственного строительства" - 3, "гуманитарных" - 1, "социальных" - 3, "правовых" - 8, "оборонных" - 5, "науки и культуры" - 5, "сельскохозяйственных" - 5. В результате 57 президентских законопроектов были приняты.

За тот же период Президент успел ветировать 50 законопроектов, поступивших к нему на подпись.

На протяжении работы ВР 6-го созыва (23.11.2007-28.07.2009) Президент направил в парламент 93 законопроекта, из них приняты были 55. По данным ВР, из 27 законопроектов, определенных В.ЮЩЕНКО как первоочередные для принятия на последний 4-й сессии парламента 6-го созыва, было проголосовано всего пять.

В то же время Президент применил 46 вето на принятые Верховной Радой закона.