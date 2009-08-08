Янукович хочет создать центр, чтобы «определять болевые точки»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует создать общенациональный антикризисный центр, состоящий из представителей всех парламентских партий, а также представителей украинской интеллектуальной элиты.

Об этом он сообщил в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» .

«Я выступаю с инициативой создания общенационального антикризисного центра. Его задача - аккумулировать всю информацию о состоянии дел в стране как из официальных, так и из альтернативных источников, определять болевые точки и предлагать варианты решения конкретных задач», - заявил политик.

По его мнению, к работе антикризисного центра необходимо будет привлечь представителей представленных в Верховной Раде политических партий, а также интеллектуальные круги украинского общества.

«Такой центр должен быть создан при участии всех сил, представленных в парламенте, а также украинской интеллектуальной элиты. О его работе народ должен быть информирован максимально в режиме прямой трансляции», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Политик предполагает, что создание и полноценная деятельность подобного центра станут возможными только после будущих президентских выборов.

«Я думаю, что реально создать такой антикризисный центр можно будет уже после выборов, так как только народ может дать ему кредит доверия», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.