Яценюк ищет управу на Ратушняка в Генпрокуратуре

Народный депутат, лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой взять под личный контроль дело о нападении на активистку Инициативы в Ужгороде мэра города Сергея РАТУШНЯКА и в трехдневный срок принять предусмотренные законодательством действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

«Ко мне поступила информация о совершении неправомерных действий ужгородским городским председателем Сергеем РАТУШНЯКОМ, которые содержат признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» (ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение»), ст. 170 «Препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций», ст. 296 «Хулиганство» и ст. 365 «Превышение власти или служебных полномочий» Уголовного кодекса Украины», - говорится в депутатском обращении.

А.ЯЦЕНЮК сообщает, что 6 августа 2009 года в Ужгороде указанное должностное лицо нанесло гражданке Наталье БУТРИМКО, активистке инициативы «Фронта перемен», телесные повреждения в виде многочисленных ушибов и сотрясения мозга. Эти факты зафиксированы работниками учреждений здравоохранения, куда потерпевшая была доставлена после инцидента, а также работниками соответствующего районного в Ужгороде отдела Министерства внутренних дел Украины, отмечает депутат.

Кроме того, обращает внимание А.ЯЦЕНЮК, в адрес потерпевшей городским председателем Ужгорода С.РАТУШНЯКОМ были высказаны ряд нецензурных выражений в присутствии прохожих. «Действия городского председателя в целом демонстрировали особую дерзость и неуважение к окружающим», - сообщает депутат.

«Учитывая вышеизложенное, а также общественную значимость данного инцидента, прошу Вас взять под личный контроль и дать поручение соответствующему прокурору совершить все предусмотренные законодательством процессуальные действия с целью проверки изложенного и обеспечить принятие решения в трехдневный срок в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в депутатском обращении.