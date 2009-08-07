Посол Грузии не исключает повторения российско-грузинского конфликта

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ не исключает возможности повторения российско-грузинского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Исключить такую вероятность мы не можем», - сказал посол.

Говоря о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, посол высказал мнение, что если мир допустит признание независимости Абхазии и Южной Осетии, то это вызовет цепную реакцию не только в регионе, но и в мире, и в том числе в Российской Федерации.

Как сообщалось, Россия 26 августа 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Этому предшествовал ввод грузинских войск в Южную Осетию 8 августа и последующая российская операция по принуждению Грузии к миру и защите российских граждан.