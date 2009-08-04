Лавринович: Партия регионов может поддержать преодоление вето

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не исключает возможности поддержки фракцией Партией регионов преодоления вето на Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и некоторые другие законы Украины” относительно финансирования чемпионата по футболу “Евро-2012”. Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

При этом подчеркнул, что на сегодняшний день решения фракции по этому поводу нет. В то же время он отметил, что прогнозировать действия фракции в этом вопросе непросто, поскольку “решение фракции о поддержке этого проекта закона было достаточно сложным и тот вариант, который правительство Украины предлагало принять, Партией регионов не был поддержан”. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что только после наработок совместной рабочей группы с участием фракции Партии регионов и правительства был подготовлен “совсем другой проект, за который мы проголосовали”, понимая, что он имеет слабые стороны. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины соглашается, что “отдельные довольно верные резоны в замечаниях Президента Украины к данному закону есть, потому что мы это прекрасно понимали и во время подготовки закона”.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что в данной ситуации власть должна дать четкий ответ на самый главный вопрос: “Есть ли у нас действительно желание и воля для того, чтобы мы обеспечили проведение “Евро-2012” в Украине?”. По его словам, после того как будет дан утвердительный ответ, необходимо четко сказать, какие ресурсы из государственного бюджета могут быть задействованы для выполнения тех первоочередных мер, без которых проведение этого чемпионата становится невозможным. Он отметил, что правительством и парламентом был предложен путь для решения данного вопроса, а если Президент Украины не соглашается с ним, то он должен был бы внести свои предложения относительно источников финансирования этих расходов. При этом он выразил сомнение, что Виктор ЮЩЕНКО сможет предложить какие-то другие реальные источники финансирования.

А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что Партия регионов готова была бы поддержать предложения по поводу реальных источников финансирования, предложенные Президентом Украины, поскольку голосуя за данный закон показала, что “общегосударственные приоритеты важнее своих политических предпочтений, в частности, критического отношения к государственной власти в Украине”. Он сказал, что “если вообще ничего не будет предлагаться, то это будет означать, что нет желания проводить чемпионат в Украине”. По его словам, “Партия регионов считает, что проведение Евро-2012 года в Украине является желаемым для всех украинцев, поэтому хочет действующей власти помочь решить вопрос таким образом, чтобы чемпионат по футболу состоялся”.

Отвечая на вопрос о возможности созыва внеочередной сессии парламента для решения вопроса по преодолению вето на этот закон и на закон о внесении изменений в законодательство о выборах Президента Украины, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: “теоретически это возможно, хотя я сегодня не убежден, что в этом есть крайняя необходимость”. По его словам, “скорее всего, это может быть предметом рассмотрения первого пленарного дня новой сессии, то есть 1 сентября”.