Эксперт: Ротфельд будет «мягко» лоббировать вступление Украины в НАТО
Дипломат родился в Украине
Бывший министр иностранных дел Польши Адам РОТФЕЛЬД в составе «Группы мудрецов НАТО» будет «мягко» лоббировать вступление Украины в Североатлантический альянс.
Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше аналитик фонда Батория (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.
Эксперт назвал 71-летнего А.РОТФЕЛЬДА «прирожденным дипломатом», который не будет пытаться форсировать события, понимая, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня, в первую очередь, зависит от способности украинской власти провести необходимые реформы и убедить население в преимуществах евроатлантической интеграции.
«Он не будет сильно форсировать (вступление Украины)», - сказал аналитик.
Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что А.РОТФЕЛЬД, который 28 лет проработал в польском Институте международных отношений (PISM), традиционно занимал проукраинскую позицию, которой также придерживался на должности министра иностранных дел в 2005 году.
Эксперт заметил, что судьба А.РОТФЕЛЬДА тесно связана с Украиной, где он родился и где его спасли от смерти во время немецкой оккупации.
«У него личные отношения с Украиной», - добавил Г.ГРОМАДСКИЙ.
Как сообщалось, бывший министр иностранных дел Польши, сопредседатель польско-российской Группы по сложным вопросам профессор А.РОТФЕЛЬД вошел в так называемую "Группу мудрецов НАТО", которая будет готовить новые стратегические приоритеты Североатлантического альянса.
"Группа мудрецов НАТО" состоит из 12 представителей стран-членов Североатлантического альянса, руководить группой будет бывшая госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ.
Планируется, что Группа начнет работу в сентябре этого года и представит проект реформы НАТО на саммите альянса осенью 2010 года.
А.РОТФЕЛЬД занимал должность министра иностранных дел Польши в 2005 году. Доктор наук, профессор. Длительное время работал в польском Институте международных отношений.