Эксперт: Ротфельд будет «мягко» лоббировать вступление Украины в НАТО

Бывший министр иностранных дел Польши Адам РОТФЕЛЬД в составе «Группы мудрецов НАТО» будет «мягко» лоббировать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше аналитик фонда Батория (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт назвал 71-летнего А.РОТФЕЛЬДА «прирожденным дипломатом», который не будет пытаться форсировать события, понимая, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня, в первую очередь, зависит от способности украинской власти провести необходимые реформы и убедить население в преимуществах евроатлантической интеграции.

«Он не будет сильно форсировать (вступление Украины)», - сказал аналитик.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что А.РОТФЕЛЬД, который 28 лет проработал в польском Институте международных отношений (PISM), традиционно занимал проукраинскую позицию, которой также придерживался на должности министра иностранных дел в 2005 году.

Эксперт заметил, что судьба А.РОТФЕЛЬДА тесно связана с Украиной, где он родился и где его спасли от смерти во время немецкой оккупации.

«У него личные отношения с Украиной», - добавил Г.ГРОМАДСКИЙ.

Как сообщалось, бывший министр иностранных дел Польши, сопредседатель польско-российской Группы по сложным вопросам профессор А.РОТФЕЛЬД вошел в так называемую "Группу мудрецов НАТО", которая будет готовить новые стратегические приоритеты Североатлантического альянса.

"Группа мудрецов НАТО" состоит из 12 представителей стран-членов Североатлантического альянса, руководить группой будет бывшая госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ.

Планируется, что Группа начнет работу в сентябре этого года и представит проект реформы НАТО на саммите альянса осенью 2010 года.

А.РОТФЕЛЬД занимал должность министра иностранных дел Польши в 2005 году. Доктор наук, профессор. Длительное время работал в польском Институте международных отношений.